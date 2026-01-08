Cadono pezzi del cavalcavia di Santa Barbara | arriva l’ordinanza di sgombero

Da triesteprima.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Muggia, sotto il cavalcavia di Santa Barbara, si sono staccati alcuni pezzi di conglomerato cementizio, finendo su un’auto in sosta senza provocare feriti. L’amministrazione ha emesso un’ordinanza di sgombero per garantire la sicurezza pubblica e avviare i lavori di verifica e ripristino della struttura. La situazione rimane sotto monitoraggio per prevenire ulteriori rischi.

Cadono parti di conglomerato cementizio sotto il cavalcavia di Santa Barbara a Muggia e colpiscono un’auto in sosta, per fortuna senza causare feriti. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale di Muggia per i controlli e la messa in sicurezza. Il Comune ha emesso un’ordinanza urgente di. 🔗 Leggi su Triesteprima.itImmagine generica

