Caccia al nordafricano che ha sfregiato un 15enne per rapina

Una rapina si è trasformata in un episodio violento ai danni di un quindicina. Durante il tentativo di furto, il giovane è stato ferito da un coltello, con ferite al volto, all’addome, al torace e al fianco sinistro. Le forze dell’ordine stanno cercando il responsabile, un uomo di origine nordafricana, per chiarire quanto accaduto e garantire la sicurezza della zona.

La lama ha colpito il ragazzino in particolare al volto, ed è poi affondata nell'addome, colpendo lievemente il torace e il fianco sinistro. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Prosegue la caccia al nordafricano che ha sfregiato il 15enne per rapina.

