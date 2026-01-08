Caccia al nordafricano che ha sfregiato un 15enne per rapina
Una rapina si è trasformata in un episodio violento ai danni di un quindicina. Durante il tentativo di furto, il giovane è stato ferito da un coltello, con ferite al volto, all’addome, al torace e al fianco sinistro. Le forze dell’ordine stanno cercando il responsabile, un uomo di origine nordafricana, per chiarire quanto accaduto e garantire la sicurezza della zona.
La lama ha colpito il ragazzino in particolare al volto, ed è poi affondata nell'addome, colpendo lievemente il torace e il fianco sinistro. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Prosegue la caccia al nordafricano che ha sfregiato il 15enne per rapina.
Prosegue la caccia al nordafricano che ha sfregiato il 15enne per rapina - Continuano senza sosta le indagini dei carabinieri che stanno visionando le telecamere di sorveglianza della zona, mentre acquisiscono una serie di testimonian
Milano, difende un amico da una rapina: accoltellato. Il rapinatore, un nordafricano, è scappato: caccia all'uomo dei carabinieri. E' accaduto nel pomeriggio di lunedì 5 gennaio in un parchetto in viale Sarca, alla periferia di Milano, non distante del Bicoc
