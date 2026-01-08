Burlesque e atmosfere vintage | il nuovo anno del Teatro Ivelise

Il Teatro Ivelise di Roma ospita la quinta edizione di Vesper’s VarieTease – Drive-in edition, uno spettacolo che unisce burlesque e atmosfere vintage. L’evento si terrà il 17 gennaio alle 21:00 e il 18 gennaio alle 19:00, offrendo un’esperienza di intrattenimento originale e raffinata. Un appuntamento che valorizza l’arte del varietà in un contesto particolare, nel rispetto delle tradizioni e della scena contemporanea.

Cosa: Quinta edizione di Vesper's VarieTease – Drive-in edition, spettacolo di burlesque e varietà.. Dove e Quando: Teatro Ivelise di Roma, sabato 17 gennaio (ore 21:00) e domenica 18 gennaio (ore 19:00).. Perché: Un'esperienza immersiva ispirata all'America degli anni '50 con la partecipazione della guest internazionale Satie La Goulue.. Il sipario del nuovo anno si alza su uno degli scenari più affascinanti della Capitale, portando con sé una ventata di eleganza senza tempo e quell'ironia sofisticata che solo l'arte del varietà sa offrire. Il Teatro Ivelise, storico presidio culturale romano a due passi dal Colosseo, inaugura la stagione con la quinta edizione di Vesper's VarieTease, quest'anno presentato nella suggestiva versione Drive-in.

