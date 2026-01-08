Buratti al freddo studenti in aula con i termometri | La preside li ha sequestrati
Con l’arrivo delle basse temperature nella Tuscia, studenti e istituti scolastici si trovano a dover affrontare questioni legate al riscaldamento. Tra contestazioni e misure adottate, si registra anche l’intervento della preside, che ha sequestrato i termometri agli studenti per monitorare le temperature in aula. Questa situazione evidenzia le difficoltà delle scuole nel garantire ambienti confortevoli durante i periodi di freddo intenso.
È arrivato il freddo su tutta la Tuscia, con temperature che con difficoltà hanno superato lo zero termico e come spesso accade si è accesa la polemica tra studenti e istituti superiori per il riscaldamento. Se nello scorso inverno gli scolari erano scesi in strada di fronte alla sede della. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Leggi anche: Studenti al freddo e con l'acqua in classe: la denuncia degli studenti del Leonardo
Leggi anche: Le elezioni al Liceo Buratti fanno discutere: studenti pronti a ricorrere alle vie legali
Freddo in aula, protesta degli studenti del Liceo classico - Salteranno il giorno di scuola e per incontrarsi questa mattina (appuntamento alle 9) in piazza Ordelaffi, di fronte alla Prefettura, gli studenti del Liceo classico Morgagni che hanno deciso di ... ilrestodelcarlino.it
Studenti al freddo all'Istituto Enriques di Castelfiorentino: protesta contro il malfunzionamento del riscaldamento - Gli studenti dell'Istituto Enriques protestano contro il freddo in aula causato dal malfunzionamento dei termosifoni. lanazione.it
Freddo, nebbia, turnover, rotture assortite e tutto quello che volete. Ma a Parma finisce con 26 tiri a 4 per l'Inter e i nerazzurri portano a casa la sesta - meritatissima - vittoria consecutiva in serie A. Attenti, solidi, in testa. - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.