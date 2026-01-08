Buratti al freddo studenti in aula con i termometri | La preside li ha sequestrati

Con l’arrivo delle basse temperature nella Tuscia, studenti e istituti scolastici si trovano a dover affrontare questioni legate al riscaldamento. Tra contestazioni e misure adottate, si registra anche l’intervento della preside, che ha sequestrato i termometri agli studenti per monitorare le temperature in aula. Questa situazione evidenzia le difficoltà delle scuole nel garantire ambienti confortevoli durante i periodi di freddo intenso.

