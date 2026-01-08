Buon compleanno Stefano Mauri Aurelio Candido Manuela Arcuri…

Oggi, 8 gennaio, si celebra il compleanno di numerose personalità italiane e internazionali, tra artisti, sportivi, politici e professionisti di diversi settori. È un momento per riconoscere il loro contributo e il percorso intrapreso. Auguri di buon compleanno a tutti coloro che, con il loro impegno e talento, arricchiscono la nostra società. Un pensiero speciale a chi oggi festeggia un altro anno di vita.

Buon compleanno Aurelio Candido, Manuela Arcuri, Manuel Locatelli, Stefano Mauri, Valter Scavolini, Piero Pintucci, Eva Longo, Paolo Beni, Giancarlo de Palo, Floriana Casellato, Laura Cantini, Paola Pezzo, Giuseppe Favalli, Francesco Coco, Adrian Mutu, Emanuele Calajò, Monica de Gennaro, Francesco dell'Uomo, Luigi Gobbi, Gaia Messerklinger, Michela Rodella, Simone Lorenzini, Riccardo Moraschini, Gaia Gorini, Chiara Valzolgher, Giovanni Galbieri, Miriam Sylla. Oggi 8 gennaio compiono gli anni: Aurelio Candido, grafico editoriale; Maurizio Calvi, politico; Massimo de Francovich, attore; Antonio Lorusso, politico; Severino Andreoli, ex ciclista; Paolo Carosone, pittore, scultore, incisore; Valter Scavolini, imprenditore; Piero Pintucci, compositore, direttore d'orchestra.

