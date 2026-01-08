bufera sulla capitale un indizio sugli addii di sarri e gasperini

Le recenti difficoltà di Lazio e Roma nel mercato di gennaio hanno segnato il proseguimento di un confronto sportivo serrato, con undici punti di distanza tra le due squadre al termine del girone di andata di Serie A. Le questioni legate alla gestione tecnica, con possibili addii di Sarri e Gasperini, contribuiscono a un clima di incertezza in vista della seconda parte della stagione.

Gli allenatori di Lazio e Roma sono alle prese con le difficoltà a fare mercato in questa sessione di gennaio Undici punti dividono la Roma dalla Lazio al termine del girone di andata in Serie A. Da una parte i giallorossi sono in linea con gli obiettivi stagionali, ossia tornare in Champions League. La squadra di Gasperini occupa il quarto posto a pari merito con la Juventus, con tre lunghezza di vantaggio sul Como (che però ha una partita da recuperare, ndr) possibile terzo incomodo nella corsa all’Europa che conta. Sarri e Gasperini (foto Ansa) – Calciomercato.it Dall’altra parte i biancocelesti sono a metà classifica, con risultati insoddisfacenti per una squadra che non ha gli impegni delle coppe europee. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

