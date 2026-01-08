Bruno Mars torna in Italia nel 2026 | dove date e biglietti

Bruno Mars torna in Italia nel 2026 per alcune date. L’artista statunitense, noto per il suo talento musicale e produzione, ha annunciato l’uscita del nuovo album, *The Romantic*, il suo primo progetto da solista dopo *24K Magic* del 2016. Di seguito, tutte le informazioni su date, location e modalità di acquisto dei biglietti.

Bruno Mars è tornato. L’artista e produttore statunitense ha annunciato l’uscita del nuovo album, The Romantic, primo progetto da solista da 24K Magic del 2016. Uscirà il 27 febbraio, anticipato il 9 gennaio da un singolo tratto dal disco. Non solo, perché il cantante di Honolulu – al secolo Peter Gene Hernandez – ha anche annunciato un tour mondiale con un’unica tappa in Italia. Si esibirà allo stadio San Siro di Milano il prossimo 14 luglio nel suo primo concerto in Italia dal 2017: l’ultimo passaggio nel nostro Paese risale al 24K Magic World Tour che lo portò sui palchi di Bologna e Milano. 🔗 Leggi su Lettera43.it

