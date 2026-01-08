Bruno Mars torna in Europa dopo quasi dieci anni e c’è anche Milano | tutte le date

Bruno Mars torna in Europa dopo quasi dieci anni, includendo anche Milano nel suo nuovo tour. Dopo un periodo di assenza dai palchi internazionali, l’artista riprende il suo percorso con una tournée globale, offrendo ai fan europei l’opportunità di rivederlo dal vivo. Qui troverai tutte le date e le informazioni principali per seguire questa importante tournée.

Dopo una lunga assenza dai grandi tour internazionali, Bruno Mars è pronto a tornare davvero. Non con qualche apparizione mirata, non con un mini-tour selettivo, ma con una tournée globale che rimette l’Europa al centro del suo percorso artistico. The Romantic Tour segna il primo vero ritorno continentale dell’artista dopo quasi dieci anni, e lo fa con una mappa chiara: grandi stadi, poche città chiave, zero tappe superflue. Il tour accompagna l’uscita di The Romantic, nuovo album atteso il 27 febbraio e anticipato da un singolo in arrivo il 9 gennaio. Un disco che arriva dopo anni di silenzio discografico “tradizionale”, interrotti solo dalle residency di Las Vegas e dal progetto Silk Sonic con Anderson. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

Bruno Mars, il 27 febbraio esce l'album The Romantic.

