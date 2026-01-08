Bruno Mars ritorna in Italia Solo una data e a Milano

Da gbt-magazine.com 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Bruno Mars torna in Italia con una sola data a Milano, segnando il suo ritorno nel nostro Paese dopo quasi dieci anni. L'artista sarà in tour come headliner, offrendo ai fan italiani l’opportunità di ascoltare dal vivo le sue più note interpretazioni. L’appuntamento è un’occasione unica per assistere a uno spettacolo di grande livello, in una delle principali città italiane.

Bruno Mars  torna finalmente in tour come headliner e sceglie  Milano  per l’unica data italiana. Era da quasi dieci anni che l’artista mancava dal nostro Paese. L’appuntamento è fissato per il  14 luglio 2026  allo  Stadio San Siro, che ospiterà uno degli eventi live più attesi dell’estate musicale europea. Bruno Mars, oggi l’annuncio ufficiale della tappa italiana. L’annuncio ufficiale è arrivato oggi ed è stato subito sentore di grande evento. Il concerto milanese rientra in  The Romantic Tour, il nuovo tour mondiale di Bruno Mars. L’evento é prodotto da  Live Nation, che segna il suo ritorno sulle scene internazionali come protagonista assoluto dopo il 24K Magic World Tour partito nel 2017. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

bruno mars ritorna in italia solo una data e a milano

© Gbt-magazine.com - Bruno Mars ritorna in Italia. Solo una data e a Milano

Leggi anche: Bruno Mars in concerto a Milano, i prezzi dei biglietti dell’unica data italiana

Leggi anche: Bruno Mars annuncia il nuovo album e tour mondiale, in Italia live a Milano

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Bruno Mars annuncia il ritorno: Il mio nuovo album è pronto; Bruno Mars annuncia il ritorno: nuovo album in arrivo dopo dieci anni.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.