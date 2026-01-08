bruno mars ritorna in italia solo una data e a milano

Bruno Mars torna in Italia con una sola data a Milano, segnando il suo ritorno nel nostro Paese dopo quasi dieci anni. L'artista sarà in tour come headliner, offrendo ai fan italiani l’opportunità di ascoltare dal vivo le sue più note interpretazioni. L’appuntamento è un’occasione unica per assistere a uno spettacolo di grande livello, in una delle principali città italiane.

Bruno Mars torna finalmente in tour come headliner e sceglie Milano per l’unica data italiana. Era da quasi dieci anni che l’artista mancava dal nostro Paese. L’appuntamento è fissato per il 14 luglio 2026 allo Stadio San Siro, che ospiterà uno degli eventi live più attesi dell’estate musicale europea. Bruno Mars, oggi l’annuncio ufficiale della tappa italiana. L’annuncio ufficiale è arrivato oggi ed è stato subito sentore di grande evento. Il concerto milanese rientra in The Romantic Tour, il nuovo tour mondiale di Bruno Mars. L’evento é prodotto da Live Nation, che segna il suo ritorno sulle scene internazionali come protagonista assoluto dopo il 24K Magic World Tour partito nel 2017. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

Bruno Mars annuncia THE ROMANTIC TOUR, il primo tour mondiale da headliner dopo quasi 10 anni 14 luglio 2026 | Milano, Stadio San Siro Biglietti in vendita dalle ore 12.00 di giovedì 15 gennaio! buff.ly/RRpI1uB x.com

