Bruno Mars annuncia il nuovo album e tour mondiale in Italia live a Milano

Bruno Mars ha comunicato l’uscita del suo nuovo album, intitolato *The Romantic*, e l’atteso tour mondiale, che includerà una data in Italia a Milano durante l’estate. L’artista conferma il suo impegno nel proporre nuove canzoni e un’esperienza live originale, offrendo ai fan italiani l’opportunità di ascoltare dal vivo le sue performance. Restano aggiornati per ulteriori dettagli sulle date e le modalità di prenotazione.

Bruno Mars annuncia l'album The Romantic e il tour mondiale che farà tappa anche in Italia con una data estiva. A distanza di un decennio dal suo ultimo progetto solista, Bruno Mars torna ufficialmente con il suo attesissimo quarto album da solista, The Romantic, in arrivo il 27 febbraio su Atlantic Records. È possibile preordinare il vinile numerato esclusivo fino ad esaurimento scorte. L'annuncio precede l'arrivo di un nuovo singolo tratto dal progetto, che sarà disponibile questo venerdì, 9 gennaio. La superstar globale annuncia oggi anche il The Romantic Tour, il suo primo tour da headliner dopo quasi dieci anni, successivo allo straordinario successo del 24K Magic World Tour partito nel 2017.

Bruno Mars tornerà in Italia con un solo concerto, che si terrà allo stadio San Siro di Milano il 14 luglio 2026 #BrunoMars #concerto - facebook.com facebook

