Bruno Mars ha annunciato un tour mondiale nel 2026 che comprende anche una tappa a Milano. L’annuncio del The Romantic Tour arriva assieme a quello del suo quarto album da solista, ‘ The Romantic ‘, in arrivo il 27 febbraio su Atlantic Records, a distanza di un decennio dal suo ultimo progetto solista. Il nuovo singolo di Bruno Mars. L’annuncio precede anche l’uscita di un nuovo singolo tratto dal progetto, che sarà disponibile questo venerdì, 9 gennaio. Il nuovo progetto arriva sulla scia del continuo successo in classifica di Bruno, con singoli recenti tra cui la pluripremiata ai Grammy “Die With A Smile” con Lady Gaga, che è diventata la canzone che più rapidamente nella storia di Spotify ha raggiunto un miliardo di stream e ha dominato la Billboard Global 200 Chart per un record di 18 settimane, e la pervasiva “APT. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bruno Mars a Milano, date e biglietti del tour 2026

