Brisbane Roar FC-Auckland FC venerdì 09 gennaio 2026 ore 09 | 35 | formazioni quote pronostici

Il 12º turno di A-League 2026 prevede la sfida tra Brisbane Roar FC e Auckland FC, in programma venerdì 9 gennaio alle 09:35. In questa occasione si affrontano la capolista del campionato e una formazione in cerca di continuità. Di seguito, analizzeremo formazioni, quote e pronostici per questa partita.

Dodicesimo turno di A-League australiana che vede la capolista Auckland FC impegnata sul campo del Brisbane Roar FC. Gli Orange vengono da 3 KO nelle ultime 4 gare disputate, con una media di quasi 2 gol subiti a partita. Momento calante per la squadra di Valkanis dopo l'ottimo inizio, ma la classifica rimane buona con la squadra in piena lotta per i playoff.

Auckland coach vows no repeat of Roar ‘bullying’ - Auckland FC is chasing redemption against Brisbane Roar on Friday night after a performance to forget when the teams met in November. msn.com

Brisbane Roar keen to shine in trial against A-League heavyweights - Brisbane Roar will get an early indication of the progress made under new coach Michael Valkanis in Sunday’s trial against Auckland FC. couriermail.com.au

Gianpaolo Calvarese. E-Force · Here Comes The Boom. Clima rovente al Polytec Stadium: l’allenatore del Brisbane Roar, Michael Valkanis, riceve prima un cartellino giallo… e subito dopo il rosso! Dialogo molto breve con l’arbitro .. #CalVARese #arbitri - facebook.com facebook

