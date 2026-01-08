Brigitte Bardot voleva essere seppellita nel giardino di casa con i suoi animali non al cimitero di Saint-Tropez Le sue ultime parole? Pio pio come un piccolo pulcino

Brigitte Bardot, scomparsa il 28 dicembre all’età di 91 anni, desiderava essere sepolta nel suo giardino insieme ai suoi animali, ma alla fine è stata sepolta al cimitero di Saint-Tropez. La celebre attrice e icona ha lasciato un’eredità complessa, caratterizzata da un amore profondo per gli animali e un rapporto altalenante con la città che aveva tanto amato. Le sue ultime parole, “Pio pio”, ricordano la sua sensibilità e il suo legame

Voleva essere sepolta assieme ai suoi animali nel giardino di casa, ma alla povera Brigitte Bardot – morta il 28 dicembre scorso all'età di 91 anni – è toccato finire al camposanto di Saint-Tropez, città che peraltro, dopo parecchi anni di amore, devozione e idillio aveva iniziato a detestare. Il mito internazionale di Saint-Tropez, infatti, era nato sul finire degli anni cinquanta proprio grazie al film " E Dio creò la donna ", quando l'apparizione modello madonna scalza della bellezza mozzafiato francese aveva fatto accendere i riflettori su questo piccolo borgo di mare. "Mi hanno rubato la mia Saint-Tropez, non mi appartiene più, appartiene ai turisti", sbraitava spesso BB.

