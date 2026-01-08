Brigitte Bardot è bufera sul testamento | l’ira di figlio e marito

A pochi giorni dai funerali di Brigitte Bardot, si apre una disputa legale riguardo al suo testamento. La questione ha suscitato tensioni tra i familiari, con l’ira del figlio e del marito. Questa situazione evidenzia le complessità legate alla gestione dell’eredità di una figura iconica del cinema francese, aprendo un dibattito che coinvolge aspetti legali e personali.

A pochi giorni dai funerali celebrati a Saint-Tropez, attorno all'eredità di Brigitte Bardot si è aperto un fronte giudiziario destinato a far discutere. L'unico figlio, Nicolas, erede diretto, e l'ultimo marito Bernard d'Ormale hanno infatti avviato procedimenti distinti per contestare le disposizioni testamentarie dell'attrice, che avrebbe destinato la quasi totalità del suo patrimonio alla Fondazione a lei intitolata. Una scelta coerente con l'impegno di una vita, ma che ora rischia di trasformarsi in una lunga battaglia legale.

