Brigitte Bardot è battaglia per l' eredità | Figlio e marito contro il testamento che lascia quasi tutto agli animali

Brigitte Bardot è al centro di una disputa legale riguardo alla sua eredità. La diva ha destinato quasi tutto il suo patrimonio, valutato circa 69,5 milioni di euro, alla Fondazione per gli animali. Tuttavia, il figlio e il marito si oppongono alle disposizioni testamentarie, contestando le volontà di Bardot. La vicenda mette in luce le complesse questioni familiari e patrimoniali legate alle ultime volontà dell’attrice.

Animalista e patriota, come B.B. diventò una Marianna da battaglia - Per oltre metà della sua vita, l'icona del cinema francese, l'immagine della bellezza e della ribellione, è stata sulle barricate, combattendo battaglie per la difesa degli animali e proclamandosi ... ansa.it

Fondazione Brigitte Bardot: la battaglia per i diritti animali continua - La scomparsa di Brigitte Bardot, avvenuta il 28 dicembre 2025 nella sua residenza di Saint-Tropez all’età di 91 anni, non ha segnato la fine della sua battaglia per la causa animale. it.blastingnews.com

Brigitte Bardot, scomparsa lo scorso 28 dicembre all'età 91 anni, è morta di cancro. Lo ha rivelato a Paris Match il suo quarto marito Bernard d'Ormale: "Brigitte ha resistito molto bene alle due operazioni a cui si è sottoposta per curare il cancro che alla fine le h x.com

Brigitte Bardot, in centinaia a Saint-Tropez per i funerali dell'attrice francese - facebook.com facebook

