Breuil Cervinia snowboarder trovato morto fuoripista | accertamenti in corso
Un snowboarder moldavo è stato trovato senza vita in un canalone a Breuil Cervinia. Le autorità stanno conducendo gli accertamenti necessari per chiarire le cause del decesso, mentre si attendono eventuali ulteriori dettagli. La zona è stata messa sotto osservazione mentre proseguono le indagini per comprendere le circostanze dell’incidente.
La vittima è un cittadino moldavo ed è stata trovata in un canalone. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Snowboarder trovato morto a Cervinia
Leggi anche: Montagna, snowboarder trovato morto senza vita in fuoripista a Cervia
Snowboarder trovato morto fuoripista a Cervinia; Cervinia, snowboarder trovato senza vita a Plan Maison.
Snowboarder trovato morto fuori pista a Cervinia. I soccorritori: “Probabile caduta da rocce” - Cervinia, in Valle d'Aosta, per uno snowboarder disperso, trovato poi in una zona impervia fuori pista e recuperato con elicottero ... fanpage.it
Cervinia, snowboarder trovato morto a causa di un incidente - Le guide del Soccorso alpino valdostano hanno recuperato il corpo senza vita di uno snowboarder di origini moldave in un canalone sotto Plan Maison, a Cervinia ... notizie.it
Montagna, snowboarder trovato morto in fuoripista a Cervia - Uno snowboarder è stato ritrovato senza vita e recuperato dal Soccorso alpino valdostano a Breuil- msn.com
La fiaccolata di Breuil Cervinia 30 dicembre 2025 Cervino Ski Paradise Valle D'Aosta #cervinoskiparadise #valledaosta #eventi #montagna #neve #montagnainverno #valtournenche #cervino #breuilcervinia #fiaccolata facebook
Capodanno in Valle d'Aosta: a Breuil-Cervinia grande evento davanti alla chiesa, a Courmayeur festa in piazza fino a notte fonda. Saint-Vincent spettacolo pirotecnico su viale Piemonte. Torgnon festa in piazza e Chamois fiaccolata e rockparty. #valledaosta # x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.