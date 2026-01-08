Breuil Cervinia snowboarder trovato morto fuoripista | accertamenti in corso

Un snowboarder moldavo è stato trovato senza vita in un canalone a Breuil Cervinia. Le autorità stanno conducendo gli accertamenti necessari per chiarire le cause del decesso, mentre si attendono eventuali ulteriori dettagli. La zona è stata messa sotto osservazione mentre proseguono le indagini per comprendere le circostanze dell’incidente.

La vittima è un cittadino moldavo ed è stata trovata in un canalone.

Cervinia, snowboarder trovato morto a causa di un incidente - Le guide del Soccorso alpino valdostano hanno recuperato il corpo senza vita di uno snowboarder di origini moldave in un canalone sotto Plan Maison, a Cervinia ... notizie.it

Montagna, snowboarder trovato morto in fuoripista a Cervia - Uno snowboarder è stato ritrovato senza vita e recuperato dal Soccorso alpino valdostano a Breuil- msn.com

