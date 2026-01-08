Bravi compagni armati di spranghe | spunta il video che documenta l’aggressione ai giovani di destra

È stato diffuso un video che documenta l’aggressione ai quattro giovani di Gioventù Nazionale a Roma, avvenuta nella notte tra il 6 e il 7 gennaio. Il filmato, pubblicato sulla pagina Instagram del movimento, mostra i momenti dell’attacco da parte di alcuni individui armati di spranghe. La vicenda ha suscitato attenzione e richieste di approfondimento sulla dinamica e sulle responsabilità dell’incidente.

Spunta kl video dell'aggressione subita dai quattro ragazzi di Gioventù nazionale a Roma, la notte tra il 6 e il 7 gennaio, pubblicato sulla pagina Instagram del movimento giovanile. I ragazzi di destra, che erano usciti in macchina per affiggere dei manifesti in occasione della ricorrenza della strage di Acca Larenzia, sono stati sopraffatti da un folto gruppo di antagonisti che li hanno colpiti ripetutamente. Sul posto, dalle forze dell'ordine, è stato ritrovato anche un coltello a serramanico. Come si vede nel video, girato nel quartiere Appio-Tuscolano, i violenti antifascisti non hanno risparmiato neanche la vettur a, continuando a sprangare i giovani che si erano rifugiati all'interno.

