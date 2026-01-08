Bradley Cooper smentisce i rumor sui ritocchi estetici | Le persone si avvicinano e mi dicono che sto bene!

Bradley Cooper ha chiarito le recenti voci sui suoi presunti interventi estetici, affermando che molte persone gli riconoscono un aspetto positivo e si avvicinano per complimentarsi. L’attore di Una notte da leoni ha deciso di rompere il silenzio, sottolineando che non ha mai subito interventi di chirurgia plastica e che il suo aspetto riflette semplicemente la cura di sé.

La star di Una notte da leoni è intervenuto pubblicamente sulle speculazioni che riguardano i suoi presunti interventi di chirurgia plastica. Bradley Cooper ha partecipato ad una chiacchierata con gli amici Will Arnett, Jason Bateman e Sean Hayes nel loro podcast SmartLess. Arnett e Cooper, che hanno recitato insieme nell'ultima fatica da regista della star di Una notte da leoni, dal titolo È l'ultima battuta? hanato anche i rumor sull'aspetto fisico della star. L'attore ha spiegato che tempo fa, insieme a Will Arnett, aveva registrato un video intitolato 'Indovina quanto vi conoscete' e Arnett ha tirato fuori l'argomento della chirurgia plastica, alla quale, secondo alcuni fan, Bradley Cooper sarebbe ricorso negli ultimi tempi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

