Bradley Cooper smentisce i rumor sui ritocchi estetici | Le persone si avvicinano e mi dicono che sto bene!
Bradley Cooper ha chiarito le recenti voci sui suoi presunti interventi estetici, affermando che molte persone gli riconoscono un aspetto positivo e si avvicinano per complimentarsi. L’attore di Una notte da leoni ha deciso di rompere il silenzio, sottolineando che non ha mai subito interventi di chirurgia plastica e che il suo aspetto riflette semplicemente la cura di sé.
La star di Una notte da leoni è intervenuto pubblicamente sulle speculazioni che riguardano i suoi presunti interventi di chirurgia plastica. Bradley Cooper ha partecipato ad una chiacchierata con gli amici Will Arnett, Jason Bateman e Sean Hayes nel loro podcast SmartLess. Arnett e Cooper, che hanno recitato insieme nell'ultima fatica da regista della star di Una notte da leoni, dal titolo È l'ultima battuta? hanato anche i rumor sull'aspetto fisico della star. L'attore ha spiegato che tempo fa, insieme a Will Arnett, aveva registrato un video intitolato 'Indovina quanto vi conoscete' e Arnett ha tirato fuori l'argomento della chirurgia plastica, alla quale, secondo alcuni fan, Bradley Cooper sarebbe ricorso negli ultimi tempi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche: Teri Hatcher, 60 anni, critica le star che «mentono sui ritocchi estetici. Così stanno facendo sentire gli altri inadeguati»
Leggi anche: “Tutti dicono che ti sei rifatto… Non è vero, giusto?”, “Continuano a fermarmi, è una cosa assurda”: la risposta di Bradley Cooper alle illazioni su un presunto lifting
Bradley Cooper smentisce i rumor sui ritocchi estetici: "Le persone si avvicinano e mi dicono che sto bene!" - La star di Una notte da leoni è intervenuto pubblicamente sulle speculazioni che riguardano i suoi presunti interventi di chirurgia plastica. movieplayer.it
Bradley Cooper risponde ai rumors sulla chirurgia estetica: ecco cos'ha detto - Tra trasformazioni cinematografiche e gossip, Bradley Cooper affronta con ironia le speculazioni sul suo aspetto fisico ... grazia.it
Shayk ripercorre la sua vita, dal percorso nella moda fino alle celebri storie d'amore con Cristiano Ronaldo, poi con Bradley Cooper, da cui ha avuto la figlia Lea - facebook.com facebook
#frammentihorror Due generazioni di immenso talento a confronto: Buon Compleanno agli attori ROBERT DUVALL e BRADLEY COOPER Creato da @Andreaberve #RobertDuvall #BradleyCooper #CinemaLegends #GenerazioniAConfronto #Hap x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.