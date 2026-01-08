Borghi | Il Milan di Allegri deve continuare sulla falsariga delle ultime due partite

Stefano Borghi commenta il prossimo incontro tra Milan e Genoa, in programma domani sera a San Siro alle 20:45. Secondo il giornalista, il Milan di Allegri dovrebbe mantenere l’andamento delle ultime due partite, continuando sulla stessa linea di gioco e risultati. Un match importante per i rossoneri, che si preparano ad affrontare il confronto con attenzione e determinazione.

A parlare di Milan-Genoa, match in programma domani sera a San Siro alle ore 20:45, è stato il giornalista Stefano Borghi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

