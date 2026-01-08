Boom di presenze alla Rocca Albornoziana

Nel 2025, i musei nazionali dell’Umbria hanno registrato un incremento significativo delle presenze, con la Rocca Albornoziana che ha visto un notevole aumento di visitatori. Un risultato che evidenzia l’interesse crescente per il patrimonio culturale della regione e la qualità delle offerte museali. Questo andamento positivo conferma l’importanza delle istituzioni culturali come punti di attrazione e valorizzazione del territorio umbro.

Un anno straordinario per i musei nazionali dell'Umbria che nel 2025 hanno consolidato e in alcuni casi eccezionali aumentato il numero dei visitatori. Sul podio svetta la Galleria Nazionale dell'Umbria a Perugia che per il secondo anno consecutivo supera i 135.000 ingressi (erano 90mila nel periodo pre-Covid) e si conferma tra i primi 30 musei in Italia più visitati, su un totale di circa 500. La Galleria ha registrato i picchi di visitatori nelle prime domeniche del mese: da segnalare i quasi 2000 visitatori del 3 agosto, un mese che si rivela eccezionale con 18.466 ingressi. L'onda lunga è proseguita nelle festività natalizie: dal 23 dicembre al 6 gennaio la Galleria ha accolto oltre 7.

