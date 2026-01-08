Paolo Bonolis, noto conduttore e tifoso dell’Inter, ha commentato il recente match tra Inter e Napoli, esprimendo alcune critiche sul sistema VAR. Nel suo intervento, ha evidenziato come le decisioni tecnologiche possano influenzare l’andamento delle partite e ha sottolineato che il percorso verso lo scudetto rimane ancora lungo, richiedendo attenzione e perseveranza da parte delle squadre coinvolte.

Inter News 24 Bonolis, celebre conduttore e tifoso nerazzurro, ha analizzato il big match e criticato la gestione tecnologica in campo. In vista dell’attesissimo scontro diretto tra Inter e Napoli, Paolo Bonolis è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per smorzare i toni sulla valenza immediata della partita. Nonostante l’entusiasmo della piazza, il noto conduttore ha invitato alla calma, sottolineando che il risultato non sarà definitivo per la corsa Scudetto: « Quanto vale questa partita? Vale tre punti o un punto a testa, questo vale. Il cammino è lungo, comunque vada, il percorso è ancora molto lungo ». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bonolis tra Inter Napoli e le polemiche VAR: «Meccanismo diabolico. Scudetto? Il percorso è ancora lungo…»

Leggi anche: Napoli-Inter, sfida scudetto dopo le polemiche. Atto secondo al Maradona tra Conte e Chivu

Leggi anche: Milan, Forgione: “Il fattore scudetto sarà il percorso nelle coppe di Inter e Napoli”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Dal Napoli al Napoli: l'Inter è cambiata e ha fame. Ora nella calza della Befana il colpo di grazia; Coppa Italia Primavera, all'Inter servono i rigori per eliminare la Samp agli ottavi: finisce 7-6 per...; Sucic: Impatto incredibile con l'Inter. Prenderei una qualità da Bonny. Orgoglioso di me perché...; CdS - Inter, l'investimento a destra sarà Palestra in estate. Luis Henrique? Il nodo non è più il....

Bonolis: "Inter-Napoli vale tre punti per una o un punto a testa. Il cammino è lungo". Poi risponde su VAR e polemiche arbitrali - Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il noto tifoso dell'Inter, Paolo Bonolis ha parlato ampiamente della sfida alle porte tra Inter e Napoli "Quanto vale questa partita? msn.com