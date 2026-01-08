Bonelli | meloni nasconde realtà Italia paese povertà e lavoro povero

Bonelli sostiene che Giorgia Meloni nasconda la complessità della situazione italiana, presentando dati parziali e grafiche sui social media. Secondo l’esponente politico, l’Italia affronta problemi di povertà e lavoro povero, ma tali realtà vengono minimizzate o distorte nel tentativo di veicolare un’immagine diversa. Questa analisi invita a riflettere sulla trasparenza e sulla corretta informazione riguardo alle sfide sociali ed economiche del paese.

"Giorgia Meloni continua a diffondere messaggi propagandistici utilizzando dati parziali e grafiche sui social media. Parla di traguardi record in materia di occupazione, ma omette con cura di menzionare che in Italia ci sono ben 12,4 milioni di persone inattive, ovvero individui che né studiano né lavorano, e che il suo governo elimina dal racconto ufficiale. La presidente del Consiglio non fa riferimento al fatto che quasi 5,7 milioni di cittadini vivono in condizioni di povertà assoluta, un dato che corrisponde al 9,8% della popolazione. Si tratta di una situazione drammatica che smaschera la narrazione trionfalistica della destra e rivela un Paese sempre più in difficoltà economica".

