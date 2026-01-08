Bond convertibile Snam blinda la quota in Italgas
Snam ha annunciato due operazioni correlate: il collocamento di un green bond 2031 da 500 milioni di euro, convertibile in azioni di Italgas, e il riacquisto delle obbligazioni convertibili in circolazione. Questa strategia mira a consolidare la partecipazione di Snam in Italgas e a rafforzare la propria posizione finanziaria. Le operazioni rappresentano un passo importante nel piano di sviluppo e investimento sostenibile dell’azienda.
Snam ringrazia Italgas e mette a segno una doppia operazione: il collocamento di un green bond 2031 da 500 milioni convertibile con le azioni della partecipata (al 13,5%) guidata da Paolo Gallo e il contestuale riacquisto delle obbligazioni attualmente in circolazione, anch'esse convertibili. Un'operazione che ha messo le ali ai titoli: Italgas ha chiuso in rialzo del 5,39% a 10,37 euro e Snam ha messo a segno un +2,50% a 5,82 euro. L'emissione ha quindi permesso al gruppo guidato da Agostino Scornajenchi (in foto) il riacquisto, a migliori condizioni, delle obbligazioni in scadenza al 2028. «Questa operazione consente a Snam di mantenere il pieno beneficio derivante dalla propria presenza in Italgas, alla luce della positiva accoglienza da parte del mercato dell'aggiornamento del piano industriale di quest'ultima, gestendo al contempo la conversione anticipata dell'exchangeable esistente a condizioni più favorevoli», ha commentato il cfp Luca Passa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
