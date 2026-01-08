Bombe esplose alle case popolari di Latina quattro arresti | indagini sulla guerra per lo spaccio

A Latina, quattro giovani sono stati arrestati in seguito a bombe esplose e incendi nelle case popolari, avvenuti nel settembre 2025. Le indagini stanno approfondendo un collegamento con una faida legata allo spaccio di droga. L'episodio ha suscitato preoccupazione nella comunità, mentre le forze dell'ordine continuano le attività per chiarire i motivi e le responsabilità di quanto accaduto.

Leggi anche: Bombe e attentati incendiari a Latina, quattro arresti Leggi anche: A Prato guerra tra bande rivali per il controllo dello spaccio: quattro arresti Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Bomba carta esplode alle case Ater di Nuova Ostia: è la seconda in due mesi (VIDEO e FOTO); Roma, due bombe carta esplodono davanti a un bar di Fidene e in un condominio di Ostia; Roma due bombe carta esplodono davanti a un bar di Fidene e in un condominio di Ostia.

Bombe esplose a Latina, arrestati quattro giovani delle case Arlecchino - Questa mattina la polizia della questura di Latina e i carabinieri del comando provinciale hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del tribunale pontino ... msn.com

Esplosa un’altra bomba all’alba a Latina, è la settima in sette mesi - Settima bomba esplosa in sette mesi a Latina, dove all'alba un ordigno ha svegliato i residenti del quartiere Nicolosi ... fanpage.it

Non sparare diceva il sindaco di Roma. Ecco il risultato bombe esplose in quantità. Aria inquinata polveri da sparo. Tutte le autorità avvisate in tempo. Nessuno é intervento. Dalla mezzanotte alle 0045 spari in quantità. Via Praga Eur Torrino nord 9° mun Rom - facebook.com facebook

#12dicembre #AccaddeOggi Nel pomeriggio del 1969 una bomba esplose nella sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura in Piazza Fontana a Milano. Uno dei più sanguinosi attentati realizzati in Italia tra il 1968 e il 1974: morirono 16 persone e ne restaro x.com

