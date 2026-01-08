Bomba inesplosa da disinnescare attivo il numero verde della Protezione Civile

È stato individuato un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale a Rovereto, vicino all’ospedale Santa Maria del Carmine. Il disinnesco è previsto per domenica 11 gennaio, con l’attivazione del numero verde della Protezione Civile per eventuali informazioni e aggiornamenti. La presenza della bomba richiede una particolare attenzione e il rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità competenti.

Tutto pronto per le operazioni di disinnesco di una bomba d'aereo della Seconda Guerra Mondiale ritrovata a Rovereto nelle vicinanze dell'ospedale Santa Maria del Carmine, in programma domenica 11 gennaio.Il numero verde della Protezione CivilePer l'occasione è stato attivato il numero verde 800.

Bomba day a Rovereto, dalle zone da evacuare al centro di accoglienza fino agli orari delle operazioni di disinnesco: ecco tutti i dettagli - Bomba della Seconda guerra mondiale rinvenuta nell'area ex Cofler, a Rovereto: ecco tutti i dettagli in vista delle operazioni di disinnesco previste per questa domenica (11 gennaio). ildolomiti.it

Bomba inesplosa, rischio evacuazione per l'ospedale. Il vertice per scongiurare i disagi - Una bomba inesplosa a 400 metri (in linea d'aria) dall'ospedale di Rovereto: l'ordigno bellico è stato rinvenuto nei giorni scorsi in un terreno destinato a cantiere, ma molta ... ilgazzettino.it

A Gallipoli una bomba carta inesplosa è stata segnalata all’interno del Parco della Filosofia di via Firenze. - facebook.com facebook

Olbia, trova in strada una bomba carta inesplosa: la chiamata ai carabinieri, artificieri in campo x.com

