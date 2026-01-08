Bologna dentro la crisi della squadra di Italiano | l’allarme dopo il KO con l’Atalanta e l’appello a Saputo

Il Bologna si trova in un momento di difficoltà, con risultati insoddisfacenti e l’obiettivo europeo messo in discussione. Dopo la sconfitta contro l’Atalanta, cresce l’allarme tra tifosi e dirigenza. La squadra di Italiano necessita di interventi sul mercato per rafforzarsi e recuperare fiducia. L’appello a Saputo sottolinea l’urgenza di investimenti mirati, fondamentali per superare questa fase complessa e rilanciare il cammino stagionale.

Bologna, dentro la crisi della squadra di Italiano. L'allarme Europa dopo il KO con l'Atalanta e l'appello a Saputo: «Servono acquisti!» Il Bologna sta attraversando il momento più difficile della sua recente gestione tecnica, scivolando in una crisi di risultati che rischia di compromettere l'intera stagione. I Felsinei non vincono in campionato da ben sei . La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all'argomento. Dentro la crisi della Fiorentina, ultima in classifica; Atalanta dominante, Bologna crisi senza fine: al Dall'Ara è 0-2; Bologna, adesso è crisi vera: l'Atalanta si mangia i rossoblù con 2 gol; L'Atalanta batte un Bologna in crisi, decisivo Krstovic con una doppietta. Bologna, adesso è crisi vera: l'Atalanta si mangia i rossoblù con 2 gol - Contro una squadra irriconoscibile, la Dea mette anche la freccia in classifica e supera i ragazzi di Italiano, momentaneamente ottavi, in attesa delle altre ...

Bologna, nevica sulla squadra. Un black-out senza candele, ecco cosa è successo - Un punto in quattro partite, una crisi che sembra non finire. bologna.repubblica.it

Crisi Bologna, Castro via in estate: una big italiana piomba sull’argentino - Bologna in crisi di risultati con i rossoblu che si sono allontanati dalla zona per l'Europa della prossima stagione e Castro che può partire ... calciomercato.it

Il Bologna non c'è più: passa anche l'Atalanta senza troppa fatica. Ora non è sbagliato parlare di crisi - facebook.com facebook

Risalita #Atalanta, crisi #Bologna L’Atalanta batte il Bologna con la doppietta di #Krstovic e sale a 28 punti in classifica. Il Bologna incassa la sesta sconfitta in campionato. @GianluVisco x.com

