Bollette stangata di inizio anno per gli utenti Alto Calore | aumenti fino al 46% entro il 2027
A partire da quest'anno, le utenze di Alto Calore subiranno aumenti nelle tariffe, con incrementi che potrebbero arrivare fino al 46% entro il 2027. Questa variazione rappresenta un incremento dei costi per molte famiglie dell’Irpinia e del Sannio, aggravando la già difficile situazione economica. Di seguito, analizziamo le cause di questa crescita e le possibili implicazioni per gli utenti.
Tempo di lettura: 3 minuti Un “regalo” di buon anno tutt’altro che gradito per decine di migliaia di famiglie dell’Irpinia e del Sannio. Così commenta sarcasticamente Federconsumatori Campania APS l’aumento, deliberato dopo il rinvio dello scorso agosto, della tariffa idrica per tutti gli utenti serviti da Alto Calore S.p.A. da parte dell’ Ente Idrico Campano. Una scelta che influirà negativamente per gli utenti di 95 Comuni della provincia di Avellino e 36 Comuni della provincia di Benevento. L’incremento approvato prevede un aumento pari al 9,95% per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. Tradotto in termini concreti, nel 2027 il costo dell’acqua subirà un rincaro complessivo del 46% rispetto a quanto oggi pagato dagli utenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Alto Calore, piano di rilancio (aumenti compresi) e gli investimenti
Leggi anche: Stangata di inizio anno, Conte all’attacco: “Maxi-aumenti, ma il governo dice no alle proposte contro il caro-vita”
