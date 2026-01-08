Bol On Ice 2026 | biglietti artisti partecipanti e programma

Bol On Ice 2026 si avvicina, portando a Casalecchio di Reno un evento di pattinaggio artistico su ghiaccio. Il festival, in programma nel gennaio 2026, offrirà spettacoli con artisti di fama internazionale, accompagnati da un ricco programma di attività. Di seguito, informazioni su biglietti, partecipanti e dettagli dell’evento per chi desidera vivere questa esperienza ghiacciata.

Casalecchio di Reno (Bologna), 8 gennaio 2025 – Bol On Ice è pronto a riaccendere l’inverno insieme ai fuoriclasse del pattinaggio artistico su ghiaccio. Un palcoscenico unico, in cui tecnica sportiva e dimensione artistica si fonderanno all’unisono per incantare il pubblico tra sogni e applausi senza fine. Chiude dopo 48 anni la storica birreria del Pratello: Bologna perde un altro pezzo di storia Chi sono le stelle di questa edizione di Bol on Ice. Giunto quest’anno alla sua quinta edizione, sabato 10 gennaio il grande show tornerà a illuminare l’Unipol Arena di Casalecchio, con una successione di esibizioni capaci di dar vita a un vero crescendo di emozioni: numeri che scorrono con naturalezza dal registro comico a quello drammatico, dall’epico al romantico, sempre accompagnati da una colonna sonora coinvolgente e da spettacolari giochi di luce, per regalare così un’esperienza intensa e immersiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

