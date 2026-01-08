Blitz del Gis di Livorno nel Trevigiano | arrestata la primula rossa dell’ex Mala del Brenta

Nella notte tra martedì e mercoledì, i carabinieri del Gis di Livorno hanno eseguito un’operazione nel Trevigiano, arrestando uno dei principali esponenti dell’ex Mala del Brenta. L’intervento, avvenuto intorno alle 3, ha concluso la lunga latitanza di un noto criminale veneto, evidenziando l’efficacia delle indagini e la collaborazione tra le forze dell’ordine.

LIVORNO – Il blitz è scattato nel cuore della notte fra martedì e mercoledì, intorno alle 3, quando gli uomini del Gis (Gruppo di intervento speciale) dei carabinieri sono partiti dalla base di Livorno per mettere fine alla latitanza di uno dei volti storici della criminalità veneta. L’operazione di altissimo livello operativo, coordinata dal Ros di Padova e supportata dai militari di Montebelluna e Treviso, ha portato alla cattura di Ivan Giantin, 53 anni, ex esponente della Mala del Brenta e figura centrale della recente inchiesta sulla cosiddetta Mala del Tronchetto. Giantin è stato rintracciato e ammanettato a Povegliano, in provincia di Treviso, in un’abitazione di via Croce, dove aveva trovato rifugio dopo essersi reso irreperibile nell’ottobre 2025, a seguito della conferma in Cassazione di una condanna definitiva a tre anni e sei mesi di reclusione per associazione a delinquere finalizzata a estorsioni e rapine commesse tra il 2018 e il 2021. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

