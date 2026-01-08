Blackout a Berlino guerra di rivendicazioni | si indaga su gruppo di estrema sinistra Nessuna prova che sia coinvolta la Russia

Un blackout a Berlino ha causato l’interruzione dell’energia a oltre 40mila famiglie, durato quasi una settimana. La polizia sta investigando su un gruppo di estrema sinistra e sulle rivendicazioni legate all’incidente, senza trovare ancora prove che coinvolgano la Russia. L’evento solleva interrogativi sulla sicurezza e sulle dinamiche di rivendicazione in un contesto di tensione politica.

Un incendio che ha lasciato oltre 40mila famiglie a Berlino senza corrente elettrica per quasi una settimana, tre rivendicazioni su cui indaga la polizia. È un caso l'attacco alla rete avvenuto il 3 gennaio a un ponte per cavi nel distretto di Steglitz-Zehlendorf, nella zona Sud-Ovest della città. Dopo quasi sei giorni e dopo che è intervenuto addirittura l'esercito per distribuire pasti caldi alla popolazione, l'energia è stata ripristinata. La Procura federale tedesca indaga per terrorismo e sabotaggio e ancora non è chiaro chi abbia messo in ginocchio parte della capitale tedesca: al momento gli inquirenti tengono sotto osservazione il gruppo Vulkan, di estrema sinistra, che ha pubblicamente rivendicato l'azione.

