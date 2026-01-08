Biscotti per gli ultima 90enni il dono del Comune cucinato dai ragazzi di Crescere

Il Comune di Capolona ha scelto di regalare un momento di dolcezza agli ultra 90enni attraverso gli Amicotto, biscotti preparati dai giovani dell’associazione Crescere. Questa iniziativa mira a esprimere vicinanza e gratitudine, creando un legame tra le generazioni. Un gesto semplice, ma significativo, che valorizza il valore della comunità e il rispetto per gli anziani.

Si chiamano Amicotto e sono i biscotti preparati dai ragazzi dell'associazione Crescere consegnati agli ultra 90enni del comune di Capolona. In occasione dell'Epifania, come ogni anno, il sindaco Mario Francesconi ha consegnato a nonni del comune un pacco di dolcetti come gesto simbolico di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

