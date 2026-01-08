Birthh, giovane cantautrice toscana, presenta il suo nuovo singolo,

Truman è il nuovo singolo della cantautrice e produttrice toscana Birthh, in primavera il primo album in italiano. Esce venerdì 9 gennaio Truman (Carosello Records), il nuovo singolo della cantautrice e produttrice toscana Birthh, divisa ormai stabilmente tra l’Italia e New York, che aggiunge così un nuovo delicatissimo brano al suo primo album in italiano, atteso in primavera. Una canzone che riflette con grazia sul valore del tempo che dedichiamo a noi stessi, affinché non si finisca per vivere come pedine in una società di automi. «Ho sempre avuto molta difficoltà a capire chi io sia senza misurarmi con ciò che gli altri vedessero in me o in loro stessi. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Birthh, il nuovo singolo è Truman, in primavera il primo album in italiano

Leggi anche: Birthh, il nuovo singolo è Truman, in primavera il primo album in italiano

Leggi anche: Birthh canta per la prima volta in italiano nel singolo Little Rat

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Birthh il nuovo singolo è Truman in primavera il primo album in italiano.

“Truman” è il nuovo singolo della cantautrice e produttrice toscana Birthh, divisa ormai stabilmente tra l'Italia e New York #Brithh #Truman - facebook.com facebook

“Truman” è il nuovo singolo della cantautrice e produttrice toscana Birthh, divisa ormai stabilmente tra l'Italia e New York #Brithh #Truman x.com