Bimbo picchiato dal papà col cucchiaio a Catania compare in un nuovo video | ripreso a teatro indaga la Procura

Un nuovo video pubblicato su TikTok mostra un bambino picchiato dal padre con un cucchiaio di legno a Catania. La Procura ha avviato un’indagine per maltrattamenti, mentre l’uomo coinvolto è stato identificato. La scena, ripresa a teatro, ha sollevato preoccupazioni sulla tutela dei minori e sulla diffusione di contenuti sensibili sui social media.

