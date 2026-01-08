Bicigrill di Frassineto | la bici corre il ristoro dorme e Brandi prova a sveglià la Provincia

Il Bicigrill di Frassineto, aperto dal 2020, si trova lungo il Sentiero della Bonifica. È un punto di ristoro per ciclisti, anche se attualmente inattivo e senza servizi disponibili. La sua presenza rappresenta un’opportunità per chi percorre questa zona, offrendo un punto di sosta e ricarica. La speranza è che presto possa tornare a funzionare, contribuendo a migliorare l’esperienza di chi attraversa questa area.

Frassineto – Il Bicigrill c’è, ma un apre. Sta lì dal 2020, fermo come una bici senza catena, lungo el Sentiero della Bonifica, dove ‘iciclisti pedalano felici. salvo poi un trovare neanche un’acqua gassata manco a pagarla oro. A ricordassene è stato el consigliere provinciale Paolo Brandi, che ha scritto alla Provincia d’Arezzo con tono garbato ma pensiero chiarissimo: “O che s’aspetta? Che cresca direttamente ‘i granturco dentro al Bicigrill?” «Un è solo un bar con du’ panini – spiega Brandi – ma un presidio per chi va piano, a piedi o in bicicletta. Insomma, gente che un corre, un sgasa e soprattutto un consuma come all’autogrill». 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Bicigrill di Frassineto: la bici corre, il ristoro dorme e Brandi prova a sveglià la Provincia Leggi anche: Che fine farà il Bicigrill di Frassineto? Leggi anche: Mobilitazione per la neve, la provincia aretina si sveglia congelata La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Che fine farà il Bicigrill di Frassineto? - Il consigliere provinciale Paolo Brandi chiede alla presidente dell'ente un progetto di rilancio nel segno del turismo slow ... arezzonotizie.it

