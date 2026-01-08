Biathlon le condizioni avverse del tempo cambiano il programma di Coppa del Mondo | le nuove date e orari

A causa delle condizioni meteorologiche avverse a Oberhof, in Germania, il programma delle gare di Coppa del Mondo di Biathlon è stato aggiornato. Le nuove date e orari sono stati comunicati per garantire lo svolgimento delle competizioni nel rispetto delle normative di sicurezza e delle esigenze organizzative. Restate aggiornati sulle modifiche per seguire al meglio gli sviluppi della stagione.

Modificano il programma di gare della Coppa del Mondo di Biathlon le condizioni meteorologiche di questi giorni a Oberhof, in Germania. Il vento e il gelo cambiano l'organizzazione e le date. Come riporta fisi.org – La sprint maschile di giovedì 8 gennaio è stata anticipata alle ore 11.30 anziché alle ore 14.10 per fare spazione alla sprint femminile, che si sposta da venerdì 9 gennaio a giovedì 8 gennaio con partenza alle ore 14.15. Confermate al momento il programma di sabato 10 gennaio (pursuit maschile alle ore 12.00 e staffetta femminile alle ore 14.25) e quello di domenica 11 gennaio (staffetta maschile alle ore 11.

