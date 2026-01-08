I giorni attuali rappresentano un momento importante per il biathlon italiano in vista di Milano Cortina 2026. Le competizioni in corso sono decisive per definire i convocati italiani, che potranno contare su cinque posti maschili e cinque femminili. La selezione dei migliori atleti sarà fondamentale per garantire una partecipazione competitiva ai prossimi Giochi olimpici, segnando un passo importante nel percorso di crescita del movimento azzurro.

Sono giorni cruciali per l’ Italia del biathlon in vista dei Giochi olimpici di Milano Cortina 2026, dove il movimento azzurro avrà a disposizione cinque posti sia nel settore maschile che in quello femminile. Alla luce dei risultati conseguiti sinora, si può affermare che quattro delle dieci convocazioni siano di fatto già decise. Il rendimento di Tommaso Giacomel, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi e Lukas Hofer non lascia spazio a dubbi. Loro saranno sicuramente della partita nella manifestazione a Cinque cerchi. Per il resto, la lotta è aperta e le tappe di gennaio saranno determinanti per completare il contingente. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Biathlon, giorni di fuoco per l’Italia in vista di Milano Cortina 2026. Gare decisive per stabilire i convocati

