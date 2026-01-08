Biathlon Giacomel vince la Sprint maschile Oberhof 2026

Tommaso Giacomel si è aggiudicato la vittoria nella Sprint maschile di biathlon a Oberhof 2026. Con questa affermazione, l’atleta italiano conferma la sua costanza e competitività nel circuito internazionale, aprendo il nuovo anno sportivo con un risultato positivo. La gara si è svolta nel rispetto delle regole e senza particolari imprevisti, evidenziando l’attenzione e la preparazione degli atleti in questa disciplina.

Roma, 8 gen. (askanews) – Tommaso Giacomel apre il 2026 esattamente come aveva chiuso il 2025, ovvero sul gradino più alto del podio. Il venticinquenne trentino si è imposto nella sprint che ha aperto la tappa di Coppa del Mondo di Oberhof, in Germania, trionfando per la terza volta in stagione – la quarta in carriera nel giro di dodici mesi – dopo la sprint di Hochfilzen e la mass start di Annecy, ultimo appuntamento dell’anno solare passato. Due successi consecutivi che permettono al finanziere di Imer di scrivere una nuova pagina nella storia del biathlon azzurro: Giacomel completa la gara con un solo errore a terra (1-0), legittimando il successo con una solida prestazione sugli sci e con un’ottima sessione di tiro in piedi che gli permette di prendere il largo: 25’01?7 il suo tempo con un margine di 13?2 sul tedesco Philipp Nawrath (0-1) e 25?2 sul norvegese Johannes Dale Skjevdal (1-0) che completa il podio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: LIVE Biathlon, Sprint maschile Oberhof 2026 in DIRETTA: duello Giacomel-Perrot, la startlist Leggi anche: LIVE Biathlon, Sprint maschile Oberhof 2026 in DIRETTA: magnifico Giacomel, è in lotta per la vittoria! La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Tommaso Giacomel, trionfo ed emozione: vince la sprint di Oberhof in Coppa del mondo di biathlon; Tommaso Giacomel monumentale! Trionfo magnifico nella sprint 10 km con dedica al compianto amico Sivert Guttorm Bakken: rivivi lo show dell'Azzurro; Il vento costringe Oberhof a cambiare: sprint femminile anticipata, sarà doppia gara giovedì per aprire il 2026; Forfait di Johan-Olav Botn per Oberhof! Grande occasione per Tommaso Giacomel in ottica Coppa del Mondo. Freddezza e lacrime: Giacomel domina la sprint di Oberhof, poi dedica la vittoria all’amico Sivert Bakken - Naturale, sul traguardo, la commozione e la dedica all’amico Sivert Bakken. ilfattoquotidiano.it

