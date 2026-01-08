Bethedsa presenta tutti i programmi e le stagioni di The Elder Scrolls Online per il 2026

Bethedsa presenta l'offerta completa di tutti i programmi e le stagioni di The Elder Scrolls Online per il 2026. Un anno che promette contenuti aggiornati e nuove esperienze di gioco per gli appassionati, mantenendo alta l'attenzione sulla qualità e la varietà dell'universo Elder Scrolls. Scopri tutte le novità e pianifica al meglio il tuo percorso in Tamriel durante il prossimo anno.

Fan di The Elder Scrolls online preparatevi, vi aspetta un 2026 ricco di programmi e di stagioni che renderà felici tutti i fan. Ecco il comunicato stampa: The Elder Scrolls Online presenta le stagioni e il programma del 2026. Ciao a tutti e ben ritrovati! Vi chiedo un po' di supporto per il primo importante annuncio dell'anno per Bethesda. Oggi, ZeniMax Online Studios ha annunciato grandi cambiamenti per The Elder Scrolls Online con l'arrivo delle stagioni, un nuovo modo per vivere l'avventura e ottenere ricompense. Ognuna avrà un tema ben preciso e durerà 3 mesi, a partire dalla stagione zero Dawn and Dusk che sarà disponibile su tutte le piattaforme dal 2 aprile 2026.

