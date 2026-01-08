Berlusconi perde l'ultimo ricorso sul Lodo Mondadori | fu giusto il processo che condannò Fininvest
La Corte europea dei diritti dell'uomo ha respinto i ricorsi di Silvio Berlusconi e Fininvest riguardo al Lodo Mondadori, confermando la correttezza del processo che nel 2011 condannò la società a risarcire 541 milioni di euro alla Cir di De Benedetti. La decisione sottolinea la validità delle procedure giudiziarie e la legittimità della sentenza civile, confermando l'esito del procedimento.
La Corte europea dei diritti dell'uomo ha respinto i ricorsi di Silvio Berlusconi e di Fininvest sulla vicenda del lodo Mondadori: non ci furono irregolarità nella sentenza civile che, nel 2011, condannò la società a risarcire 541 milioni di euro alla Cir di De Benedetti. "Decisione deludente", per gli avvocati di Fininvest. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Lodo Mondadori, bocciato il ricorso di Berlusconi e Fininvest alla Corte europea dei diritti dell’uomo: «Rispettato il diritto all’equo processo»
Leggi anche: Lodo Mondadori: Cedu respinge il ricorso di Berlusconi e Fininvest
Lodo Mondadori, la Cedu respinge il ricorso di Berlusconi - La Corte europea dei diritti dell’uomo ha confermato la legittimità della revisione del 1991, respingendo il ricorso di Fininvest: nessuna violazione del diritto di proprietà o della presunzione d’inn ... milanofinanza.it
Undici anni per l’ultimo torto (o schiaffo) dei giudici a Berlusconi - Dopo 11 anni, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha rigettato per intero il ricorso presentato nel 2014 da Fininvest contro le sentenze italiane che condannavano l'azienda a un mega risarcimento a ... msn.com
Cedu, Berlusconi perde il ricorso sul Lodo Mondadori - La Corte europea dei diritti umani ha stabilito che la giustizia italiana non ha violato il diritto alla presunzione d'innocenza dell'ex premier. msn.com
Questo ragazzo impersona al meglio l’italiano medio: 1. vota Berlusconi per decenni 2. perde potere d’acquisto, vede peggiorare lo stato sociale, molti diritti civili sono ridotti o messi in discussione 3. vota Meloni. x.com
MEDIASET CONTRO GIORGIA MELONI: I FIGLI DI BERLUSCONI MUOVONO LE PEDINE, IL SILENZIO DIVENTA UN’ARMA E QUALCUNO STA PREPARANDO IL DOPO. NON È TELEVISIONE. È SOPRAVVIVENZA POLITICA. All’inizio sembrava solo un ca - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.