Berlusconi perde l'ultimo ricorso sul Lodo Mondadori | fu giusto il processo che condannò Fininvest

Da fanpage.it 8 gen 2026

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha respinto i ricorsi di Silvio Berlusconi e Fininvest riguardo al Lodo Mondadori, confermando la correttezza del processo che nel 2011 condannò la società a risarcire 541 milioni di euro alla Cir di De Benedetti. La decisione sottolinea la validità delle procedure giudiziarie e la legittimità della sentenza civile, confermando l'esito del procedimento.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha respinto i ricorsi di Silvio Berlusconi e di Fininvest sulla vicenda del lodo Mondadori: non ci furono irregolarità nella sentenza civile che, nel 2011, condannò la società a risarcire 541 milioni di euro alla Cir di De Benedetti. "Decisione deludente", per gli avvocati di Fininvest. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

