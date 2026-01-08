Berlusconi perde l'ultimo ricorso sul Lodo Mondadori | fu giusto il processo che condannò Fininvest

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha respinto i ricorsi di Silvio Berlusconi e Fininvest riguardo al Lodo Mondadori, confermando la correttezza del processo che nel 2011 condannò la società a risarcire 541 milioni di euro alla Cir di De Benedetti. La decisione sottolinea la validità delle procedure giudiziarie e la legittimità della sentenza civile, confermando l'esito del procedimento.

