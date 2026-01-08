Berlusconi e Fininvest perdono il ricorso sul lodo Mondadori Il legale | Sentenza deludente

La Corte ha confermato il mancato riconoscimento del ricorso di Berlusconi e Fininvest nel caso del lodo Mondadori. Il legale della società ha commentato la sentenza come deludente, sottolineando che la decisione non viola il diritto alla presunzione di innocenza di Silvio Berlusconi né il principio di un processo equo. La vicenda giudiziaria si conclude con questa pronuncia, chiudendo un lungo capitolo legale.

La magistratura italiana non ha violato il diritto alla presunzione d'innocenza di Silvio Berlusconi né il diritto di Fininvest a un equo processo nella lunga vicenda giudiziaria del lodo Mondadori. A dirlo è la Corte europea dei diritti umani. Una lettura già contestata dal legale di Fininvest, Andrea Saccucci, che definisce la sentenza "deludente» e ipotizza la possibilità di chiedere alla.

