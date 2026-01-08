Belen Rodriguez i genitori festeggiano 42 anni di matrimonio | le foto inedite

Belen Rodriguez e i suoi genitori celebrano 42 anni di matrimonio. Veronica Cozzani, madre di Belen, ha condiviso alcune foto inedite e ricordato il loro percorso, sottolineando l’amore duraturo con il marito Gustavo. Un momento di riflessione sulla famiglia e i valori che hanno accompagnato tanti anni di unione, testimonianza di un legame solido e autentico.

Veronica Cozzani ha raccontato così l'amore per il marito Gustavo: «Avevo 20 anni e Gus 23! Semplicemente grazie per la famiglia che sta crescendo!».

