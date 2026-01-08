Befana, estratta la cartolina del concorso.

Con la chiusura dell'edizione 2025 di ‘Forlì che Brilla’, ieri il centro storico si è riempito di atmosfere festive, con piazza Saffi animata da famiglie e bambini. La giornata, caratterizzata da un candido manto di neve, ha segnato la conclusione di questa manifestazione, che ogni anno coinvolge la comunità locale. Ora, l’estrazione della cartolina del concorso rappresenta il momento di attesa per i partecipanti.

Si è chiusa ieri, con il centro storico imbiancato e piazza Saffi animata da famiglie e bambini, l’edizione 2025 di ‘Forlì che Brilla’. La rassegna ha accompagnato il periodo delle feste con un calendario diffuso di eventi, spettacoli e iniziative che hanno scandito la vita della città per oltre un mese. Il programma dell’ Epifania ha subìto alcune modifiche a causa delle condizioni meteo, ma in piazza si è comunque tenuto uno degli appuntamenti più attesi, l’arrivo della Befana. Durante il pomeriggio conclusivo si sono svolte anche le attività del Magico Borgo in piazzetta della Misura. Nonostante il maltempo, è stato confermato il laboratorio dedicato ai più piccoli: la ‘Zdora di Romagna’ Frida Vasini ha guidato 18 bambini nella preparazione di due ricette della tradizione, la piadina fritta dolce e le cantarelle romagnole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

