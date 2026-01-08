Befana a Cisterna | recuperati gli eventi che chiudono le festività natalizie

8 gen 2026

A Cisterna, gli eventi di Epifania sono stati rinviati a causa del maltempo, che ha influenzato il programma previsto per chiudere le festività natalizie. L’Amministrazione Comunale ha comunicato il posticipo delle iniziative, al fine di garantire la sicurezza di tutti. Restano in attesa di nuove date, con l’obiettivo di recuperare gli appuntamenti e concludere nel modo più adeguato il periodo festivo.

Sarebbe stato un giorno ricco di eventi quello dell’Epifania a Cisterna se il maltempo non avesse costretto l’Amministrazione Comunale a rimandare tutti gli appuntamenti in programma.Ma è giunto finalmente il momento di recuperare i momenti di divertimento per grandi e piccini e chiudere, anche. 🔗 Leggi su Latinatoday.itImmagine generica

