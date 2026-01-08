Befana a Cisterna | recuperati gli eventi che chiudono le festività natalizie

A Cisterna, gli eventi di Epifania sono stati rinviati a causa del maltempo, che ha influenzato il programma previsto per chiudere le festività natalizie. L’Amministrazione Comunale ha comunicato il posticipo delle iniziative, al fine di garantire la sicurezza di tutti. Restano in attesa di nuove date, con l’obiettivo di recuperare gli appuntamenti e concludere nel modo più adeguato il periodo festivo.

Vi aspettiamo dalle 9.00 alle 13.00 Aprilia, largo Marconi 1 Cisterna di Latina, presso il C.c La Grangia #befana #epifania #6gennaio - facebook.com facebook

