Beautiful streaming replica puntata 8 gennaio 2026 | Video Mediaset
Oggi, giovedì 8 gennaio 2026, torna l'appuntamento con Beautiful, la celebre soap americana. Nella puntata di oggi, Finn cerca di convincere Deacon a portare Sheila in ospedale a causa della disidratazione, ma lei preferisce restare a casa, convinta di poter riprendersi rapidamente. Per chi vuole rivedere la puntata o cercare la replica, è disponibile il video streaming su Mediaset.
Nuovo appuntamento oggi – giovedì 8 gennaio – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Finn insiste con Deacon per portare Sheila in ospedale perché disidratata ma lei minimizza, ora che è a casa si sente al sicuro e si riprenderà molto più velocemente.
