Bayer Pharma 49 licenziamenti per l' azienda da 125 anni in Italia | lo sciopero

Bayer Pharma, azienda con una lunga presenza in Italia da oltre 125 anni, ha avviato una procedura di licenziamento collettivo che riguarda 49 dipendenti. In risposta, si è organizzato uno sciopero per esprimere il proprio dissenso. La situazione evidenzia le sfide del settore farmaceutico e le tensioni legate alle ristrutturazioni aziendali, che coinvolgono lavoratori e rappresentanze sindacali.

Dopo 125 anni di presenza in Italia, investimenti annunciati e iniziative celebrative, l'azienda avvia una procedura di licenziamento collettivo che colpisce 49 lavoratori della divisione Pharma. Ma dai documenti sindacali emerge un quadro più ampio - facebook.com facebook

