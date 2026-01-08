Bayer Pharma 49 licenziamenti per l' azienda da 125 anni in Italia | lo sciopero
Bayer Pharma, azienda con una lunga presenza in Italia da oltre 125 anni, ha avviato una procedura di licenziamento collettivo che riguarda 49 dipendenti. In risposta, si è organizzato uno sciopero per esprimere il proprio dissenso. La situazione evidenzia le sfide del settore farmaceutico e le tensioni legate alle ristrutturazioni aziendali, che coinvolgono lavoratori e rappresentanze sindacali.
Bayer Pahrma, scatta lo sciopero contro una procedura di licenziamento collettivo che coinvolge 49 lavoratori. La Filctem Cgil Milano ha annunciato una giornata di mobilitazione, con 8 ore di sciopero con presidio e manifestazione nella giornata del 9 gennaio, dalle ore 9.30, davanti alla sede di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Dopo 125 anni di presenza in Italia, investimenti annunciati e iniziative celebrative, l'azienda avvia una procedura di licenziamento collettivo che colpisce 49 lavoratori della divisione Pharma. Ma dai documenti sindacali emerge un quadro più ampio - facebook.com facebook
