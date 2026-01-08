Battiti Olimpici in arrivo la 2ª stagione della serie prodotta dal CONI in collaborazione con Sportface

“Battiti Olimpici” torna con la seconda stagione, una produzione del CONI in collaborazione con Sportface. La serie approfondisce il percorso degli atleti italiani verso le Olimpiadi, raccontando le sfide e le motivazioni che li accompagnano. Un'occasione per conoscere da vicino le storie di chi si prepara a rappresentare l’Italia in uno degli eventi sportivi più importanti al mondo.

Come affronta un atleta italiano le tappe del percorso che lo porteranno a disputare e (si spera) a vincere le Olimpiadi? Se ve lo siete chiesti almeno una volta nella vita, Battiti Olimpici è la serie che fa per voi. Dopo il successo della prima stagione dedicata alla marcia (di avvicinamento) verso Parigi 2024, la . 🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche: Adsp Mtcs sigla protocollo intesa con Coni per collaborazione su grandi eventi agonistici

Leggi anche: "Le novità per il mio personaggio in Palm Royale non sono buone..." anticipa l'attrice Premio Oscar Laura Dern parlando della nuova stagione della serie "Palm Royale", in arrivo su AppleTv dal 12 novembre

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

JESOLO ACCOGLIE LA FIAMMA OLPIMICA, IL 23 GENNAIO IL PASSAGGIO DELLA TORCIA IN CITTÀ Percorrerà le vie del centro storico, Jesolo si prepara a vivere uno degli eventi più suggestivi e simbolici nel percorso di avvicinamento ai Giochi Olimpici e - facebook.com facebook