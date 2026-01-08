Battipaglia al buio l' allarme di Radici e Valori | Città insicura
Radici e Valori segnala una situazione di insicurezza a Battipaglia, dove le strade rimangono al buio durante le ore serali. La mancanza di illuminazione mette a rischio la sicurezza dei cittadini, costretti a usare le torce degli smartphone per muoversi. Una condizione che evidenzia la necessità di interventi per migliorare l’illuminazione pubblica e la sicurezza urbana.
Strade oscure e sicurezza a rischio nelle ore serali, con i cittadini costretti a ricorrere alle torce degli smartphone per orientarsi lungo i marciapiedi. La denuncia arriva da Annalisa Spera, Segretario Politico di Battipaglia Radici e Valori, che punta l'indice contro la gestione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
