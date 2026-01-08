Giovedì prossimo, Aradeo ospiterà la tappa pugliese di \

ARADEO - Prende il via giovedì prossimo il tour pugliese di Basta Poco commedia brillante, ruvida e politicamente scorretta di Antonio Cornacchione in scena insieme a un istrionico Pino Quartullo e all’irresistibile verve di Alessandra Faiella. Cinque le tappe pugliesi organizzate da Puglia. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

"Basta poco": Cornacchione porta a Grottaglie l'Italia dei paradossi; Lo spettacolo 'Basta Poco' in scena a Mola di Bari e Gioia del Colle 11 e 12 gennaio 2026; "Basta Poco" con Cornacchione: risate dolci-amare oggi al Comunale; La stagione di prosa accende i riflettori: a Fasano arriva "Basta Poco".

“Basta poco” con Antonio Cornacchione fa tappa ad Aradeo - In scena il prossimo 10 gennaio nell’ambito del mini tour in Puglia lo spettacolo con Pino Quartullo e Alessandra Faiella ... lecceprima.it

Dall’8 al 12 gennaio tour pugliese per Basta Poco. In scena a Fasano, Grottaglie, Aradeo, Mola di Bari e Gioia del Colle. - Prende il via giovedì prossimo il tour pugliese di Basta Poco commedia brillante, ruvida e politicamente scorretta di Antonio Cornacchione in scena insieme a un istrionico Pino Quartullo e ... brindisilibera.it

Lamporecchio, Antonio Cornacchione in scena con ‘Basta poco’ - Sul palco del Teatro Comunale di Lamporecchio arriva lo spettacolo di Antonio Cornacchione ‘Basta poco’, che lo vede protagonista con Pino Quartullo e Alessandra ... lanazione.it

