Bassetti lancia l’allarme | Cosa accadrà a Gennaio ospedali in tilt

Il professor Bassetti evidenzia una preoccupante situazione negli ospedali italiani, prevedendo possibili difficoltà a partire da gennaio. Oltre all’influenza, altre criticità potrebbero aggravare il sistema sanitario, mettendo sotto pressione strutture e personale. È importante monitorare l’evoluzione della situazione e adottare misure preventive per garantire un’assistenza efficace e tempestiva a chi ne ha bisogno.

– Non c'è solo l'influenza a tenere a letto migliaia di italiani. Matteo Bassetti, direttore delle Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, traccia un quadro complesso sulla circolazione dei virus stagionali, che in queste settimane stanno mettendo sotto pressione il sistema sanitario. «Oggi convivono tantissimi virus diversi dall'influenza A e B al virus respiratorio sinciziale, passando per rinovirus, adenovirus e metapneumovirus umano. A questo si aggiunge una circolazione contemporanea di batteri come il pneumococco», spiega.

