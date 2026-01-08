Basket | Virtus Bologna nella nuova nascente associazione dei non azionisti di Eurolega

Una nuova associazione si sta formando all’interno di Euroleague Basketball, coinvolgendo i club non appartenenti al gruppo dei fondatori e principali azionisti dell’Eurolega dall’2016-2017. Tra questi, anche la Virtus Bologna, che si unisce a questa iniziativa volta a rappresentare gli interessi delle squadre non azioniste nel contesto della competizione europea. Questa evoluzione potrebbe influenzare il futuro dell’organizzazione e della partecipazione dei club italiani.

C’è una nuova associazione che starebbe per arrivare all’interno di Euroleague Basketball. I team che non fanno parte del “gruppo dei fondatori”, nonché principali azionisti dell’Eurolega così com’è dall’annata 2016-2017, si starebbero unendo in un nuovo consesso. Virtus Bologna, Stella Rossa, Partizan, Valencia Basket, Dubai, AS Monaco, Hapoel Gerusalemme e Hapoel Tel Aviv si starebbero preparando, secondo quanto riportato dal noto portale BasketNews, per formare un’associazione che porti questi club ad avere una voce più forte nel processo decisionale di Eurolega, rendendo più profittevole la loro permanenza nella competizione attraverso una più ampia quota di ricavi. 🔗 Leggi su Oasport.it

